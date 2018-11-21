441 мотоцикл Harley-Davidson попал под отзыв в России

В сообщении ведомства говорится, что под отзыв в России попал 441 мотоцикл марки Harley-Davidson, среди которых типы FS2, FL3, TG1. Техника на российском рынке, которая имеет неполадки, была реализована в период с декабря 2016 года по настоящее время.

Причиной отзыва является возможная внутренняя утечка жидкости за поршнем/уплотнением дополнительного механизма привода сцепления на гидравлической системе сцепления с дополнительным механизмом привода сцепления (детали номер 37200131 и 37200131A).

Если не устранить утечку жидкости, то это в итоге приведет к невозможности создать достаточную тягу для выключения сцепления, что может стать причиной ДТП. Все работы ремонтные работы будут выполнены за счет компании.