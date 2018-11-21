«Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео

Новый кроссовер от компании Kia, который журналисты окрестили как «убийцу» Hyundai Creta заметили во время тестовых испытаний.

Недорогой кроссовер получит название Kia Tusker, а презентация товарной версии будет проходить в начале 2019 года. Уже летом того же года новинка поступит в продажу. Автомобиль получит дизайн в стилистике недавно представленного концепта Kia SP.

Ожидается, что в линейке двигателей предложат 1,6-литровый 123-сильный двигатель, а также дизельные моторы с рабочим объёмом цилиндров 1,4 и 1,6 литра и мощностью 90 и 128 л.с.

Среди трансмиссий будет доступна шестискоростная механика или автомат. Предварительная стоимость новинки для рынка Индии составит 929 тысяч рупий или около 850 тысяч рублей.

Предполагается, что новинка от Kia появится и на российском рынке.

