Замена аккумулятора – не так сложно, как кажется попервоначалу

Каким бы качественным не был используемый в машине аккумулятор, рано или поздно он потребует замены. Обычно такое происходит примерно через 3-5 лет после покупки предыдущей батареи. Характерными признаками такой необходимости являются периодически самопроизвольно мигающие фары, или постоянная нужда в «прикуривании» в процессе заведения авто. Проще всего в таких случаях отдать транспортное средство в сервис, но на самом деле, имея прямые руки, выполнить эту операцию самостоятельно не так уж и сложно, тем более что для этого фактически не потребуется иметь специальные навыки или инструменты.

Выбор аккумулятора

Далеко не каждая новая батарея подойдет на замену старой – дело в том, что представленные на рынке модели могут отличаться не только размерами и формой, но и целым рядом других не менее важных параметров, разобраться в нюансах которых порой может только опытный специалист. Поэтому наилучшим решением перед тем, как отправиться в магазин и купить аккумулятор для своей машины, будет внимательно переписать название, заводскую маркировку и другие характеристики вышедшей из строя детали. Подбирая совместимый вариант, возможно, будет не лишним учитывать такие параметры авто, как объем двигателя, необходимая мощность, расположение контактов и некоторые другие. Ну и, разумеется, следует отдавать предпочтение продукции проверенных брендов – гарантированное высокое качество более чем оправдывает запрашиваемую за нее, не такую уж и большую переплату.

Особенности замены

Работа по самостоятельной замене аккумуляторной батареи в гаражных условиях имеет ряд особенностей, о которых стоит и которые следует учитывать перед тем, как приступать к действиям. В частности, нужно:

Установить машину на ровной площадке на расстоянии от источников искр или огня

Поставить авто на стояночный тормоз и убедиться в отсутствии доступа посторонних

Защитить глаза специальными очками, а руки – перчатками

Открыть капот и надежно зафиксировать его крышку

В процессе длительной замены, некоторые настройки авто, такие как список радиостанций и многие другие, могут быть сброшены (в зависимости от модели транспортного средства и особенностей его электронных систем), поэтому важные данные, если имеется такая возможность, следует на всякий случай переписать или скопировать на резервный внешний носитель.

Найдя старый аккумулятор, необходимо запомнить его полюса и аккуратно отсоединить провода, пометив их изолентой или маркером, чтобы потом не перепутать. Сначала отсоединяют минус, и только потом плюс – в противном случае можно спровоцировать короткое замыкание и испортить проводку, а также получить травму. Отстегнув крепежи и выкрутив болты, батарею медленно вытаскивают наружу – делать это важно как можно более осторожно, поскольку она весит около 20 килограмм, а при падении может деформироваться с вытеканием наружу едких и опасных для здоровья веществ.

Установка нового аккумулятора осуществляется строго обратным в последовательности образом, но перед этим, крайне рекомендуется зачистить контактные провода от образовавшегося на них нагара или налета. После того, как батарея заменена, и капот закрыт, следует проверить правильность функционирования фар и других питающихся от электричества устройств в машине. Работа сделана!