В России разрабатывают новое приложение, которое создается на основе системы, предназначенной для оформления электронного ПТС.
Водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
20.11.2018 16:14
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Как пишет «ПолитЭксперт», водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение, которое будет доступно для скачивания всем желающим.
Программное обеспечение будет проводить сканирование автомобиля участника ДТП и фиксировать повреждения, что позволит сэкономить время на описание повреждений.
К тому же все данные будут привязаны к геолокации ДТП. Такое приложение позволит ускорить процесс оформления европротокола, а работать оно будет сравнивая состояние автомобиля на момент получения ПТС и после ДТП.
Разработчиками выступает одна из структур Ростеха АО «Электронный паспорт». В будущем программу намерены обучить определять расстояние между автомобилями, а также их положение по отношению к другим объектам.
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