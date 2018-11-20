В России разрабатывают новое приложение, которое создается на основе системы, предназначенной для оформления электронного ПТС.

Как пишет «ПолитЭксперт», водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение, которое будет доступно для скачивания всем желающим.

Программное обеспечение будет проводить сканирование автомобиля участника ДТП и фиксировать повреждения, что позволит сэкономить время на описание повреждений.

К тому же все данные будут привязаны к геолокации ДТП. Такое приложение позволит ускорить процесс оформления европротокола, а работать оно будет сравнивая состояние автомобиля на момент получения ПТС и после ДТП.

Разработчиками выступает одна из структур Ростеха АО «Электронный паспорт». В будущем программу намерены обучить определять расстояние между автомобилями, а также их положение по отношению к другим объектам.