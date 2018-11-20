Mazda начнет производство обновленной Mazda 6 в РФ до конца 2018 года

Представленная в прошлом году в Лос-Анджелесе обновленная Mazda6 до конца 2018 года начнет производится во Владивостоке.

Сборка седана будет происходить на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». В некоторых дилерских центрах модель появится в конце года, а в начале следующего года обновленный японский седан доберется до остальных дилеров марки.

Самый доступный вариант Mazda6 будет стоить от 1 431 000 рулей. Под капотом такой модификации будет устанавливаться 2,0-литровый атмосферный 150-сильный мотор. За 1 616 000 рублей будет доступна комплектация с 2,5-литровый 194-сильным двигателем.

Топовая версия седана обойдется в 2 172 000 рублей. Под ее капотом будет турбированный 2,5-литровый 231-сильный ДВС. В рестайлинговой Mazda6 появились современные электронные помощники.

Среди них адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, система слежения за полосой движения и слепыми зонами, а также камера кругового обзора.