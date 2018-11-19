Landwind выпустила новый кроссовер E315 с дизайном Hyundai Santa Fe

Китайская марка создала новый кроссовер, который носит название E315 и получил дизайн от Hyundai Santa Fe.

Впрочем, для компании это не впервые, ведь производитель прославился за счет выпуска копий других популярных автомобилей.

Официальная презентация новинки состоится уже скоро, а пока в Сети были опубликовали первые живые фото модели, причем без камуфляжа.

Судя по снимкам в модели реализован дизайн последнего Hyundai Santa Fe, хотя в ней есть и свои оригинальные решения.

По данным китайских СМИ, у Landwind E315 моторная гамма будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 163 л.с., работая в паре с шестискоростной механикой или восьмискоростным автоматом. Системы полного привода у кроссовера не будет.