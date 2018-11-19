Lamborghini создала концепт Lamborghini Urus ST-X для гоночных треков

В компании Lamborghini подготовили и показали новую версию своего первого кроссовера Urus.

Lamborghini создала концепт Urus ST-X для покорения гоночных треков, который разрабатывался специалистами подразделения Squadra Corse.

Этот прототип является гоночной версией нового монокубка. В автомобиле сделали карбоновый капот, установили спойлер на крышке багажника, новую выхлопную систему, а также колесные диски размером 21 дюйм с крышками Pirelli.

Также в кроссовере есть каркас безопасности, встроенная система пожаротушения, а в целом он стал легче на 25% в отличии от серийной версии.

В движение Urus ST-X приводится четырехлитровым двигателем с 8 цилиндрами. Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой составит 650 лошадиных сил.