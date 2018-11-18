Китайская марка в России объявлении о действии специальных цен на свои автомобили, представленные в стране.

Российский офис компании Haval объявил о специальных ценах на автомобили в ноябре, которые будут действовать до конца месяца.

В рамках спецпредложений клиент может сэкономить до 140 тысяч рублей при покупке автомобиля в людей из комплектаций.

В пресс-службе компании отмечают, что предложение ограничено. Например, Haval H9 предлагают со скидкой 70 тысяч рублей, а при использовании программы кредитования или схемы трейд-ин скидка составит еще 70 тысяч рублей.

Скидка на модели Haval H2 и Haval H6 до конца месяца составит 60 тысяч рублей, а за вышеуказанные программы скидка будет еще 50 тысяч рублей. Скидка на Haval H6 Coupe будет 50 тысяч рублей.

Более подробно о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки на территории РФ. Стоит отметить, что в этом году наряду с ростом российского рынка, растут и продажи Haval.

За 10 месяцев года производитель в России реализовал 2 196 автомобилей, что на 47% больше.