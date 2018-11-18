В то время как обновленная версия кроссовер уже продается на рынке почти год, в нашей стране автомобиль появится только в следующем году.
Обновленный Nissan Qashqai появится на рынке РФ весной 2019 года
18.11.2018 13:12
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Как стало известно российским СМИ, обновленный кроссовер Nissan Qashqai появится на рынке РФ весной 2019 года, а его сборка на петербургском заводе стартует в феврале.
Сейчас о стоимости и комплектациях информации нет. Обновленный автомобиль в Европе получил изменениях в экстерьере, салоне, а также новые системы и опции.
Моторная гамма европейской версии автомобиля представлена 1,2 и 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами мощностью 115 и 163 л.с., а также дизельным двигателем с отдачей 110 иди 130 л.с.
Среди трансмиссий для моторов доступна шестискоростная механика или вариатор, которые работают с передне- или полноприводной системами.
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