«АвтоВАЗ» объявил о спецпредложениях на модели LADA в ноябре

Российский автопроизводитель рассказал, какие сейчас действуют акции и спецпредложения на автомобили марки Lada.

В дилерских центрах при покупке отечественной модели можно сэкономить от 20 до 40 тыс. рублей, если клиент выберет программу Трейд-ин.

Также от 20 до 50 тыс. рублей предоставляется скидка при оформлении машины в кредит по программе LADA Finance.

Еще в ноябре можно получить скидку в 115 тыс. рублей при заказе Lada Vesta CNG по программе EcoGaz.

В дилерских центрах Lada для клиентов также могут предложить скидки на трехдверную Lada 4×4 и модификацию 4×4 Bronto.

Для LADA Largus также есть спецпредложения, в рамках которых скидка на эту модель может составить 40 тыс. рублей на универсал или 50 тыс. рублей на фургон.

Пресс-центр компании напомнил и о программе LADA Leasing, которая рассчитана на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.