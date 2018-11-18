Российский автопроизводитель рассказал, какие сейчас действуют акции и спецпредложения на автомобили марки Lada.
«АвтоВАЗ» объявил о спецпредложениях на модели LADA в ноябре
В дилерских центрах при покупке отечественной модели можно сэкономить от 20 до 40 тыс. рублей, если клиент выберет программу Трейд-ин.
Также от 20 до 50 тыс. рублей предоставляется скидка при оформлении машины в кредит по программе LADA Finance.
Еще в ноябре можно получить скидку в 115 тыс. рублей при заказе Lada Vesta CNG по программе EcoGaz.
В дилерских центрах Lada для клиентов также могут предложить скидки на трехдверную Lada 4×4 и модификацию 4×4 Bronto.
Для LADA Largus также есть спецпредложения, в рамках которых скидка на эту модель может составить 40 тыс. рублей на универсал или 50 тыс. рублей на фургон.
Пресс-центр компании напомнил и о программе LADA Leasing, которая рассчитана на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
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