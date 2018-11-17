Преимущества обновленного КИА РИО

Новое поколение бюджетного седана корейской компании стало одним из бестселлеров на российском рынке, обогнав по числу продаж соплатформенник Hyundai Solaris и отечественную Лада Гранта. Такая любовь автолюбителей объясняется наличием у Kia Rio целого ряда достоинств и неоспоримых преимуществ.

Впечатляющая внешность

Обновленный седан стал ярче и привлекательнее предшественника. Rio не теряется в дорожном потоке, выглядит стильно и современно, больше напоминая машину для активных и амбициозных молодых людей, чем заурядный семейный седан. Производитель постарался сделать авто более дорогим и солидным на вид, добавив множество хромированных элементов и установив светодиодные фары.

Надежная комбинация силового агрегата с трансмиссией

Одним из преимуществ Kia Rio перед той же Lada Granta является использование проверенного времени гидромеханического автомата вместо «робота», на который от автолюбителей поступает множество нареканий. Наряду с автоматической, используется классическая механическая шестиступенчатая трансмиссия, традиционно отличающаяся высокой степенью надежности.

Базовым силовым агрегатом служит новый 1,4-литровый ДВС с цепным приводом, имеющий мощность 100 л.с. Дополнительно предлагается 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. Оба двигателя могут комбинироваться как с механической, так и автоматической трансмиссией.

Богатое базовое и опциональное оснащение

Даже в базовой комплектации собственники получают широкий набор современных электронных помощников и систем, отвечающих за безопасность, включая:

систему курсовой устойчивости;

фронтальные подушки безопасности;

систему экстренного торможения;

помощника старта на подъеме;

систему, контролирующую уровень давления в шинах;

ГЛОНАСС.

Обращают на себя так называемые тепловые опции, которые особенно актуальны в отечественных климатических условиях. Уже в начальных комплектациях предлагается обогрев передних кресел и руля, а те, кто решит купить седан КИА РИО в версиях Prestige или Premium, получат дополнительно обогрев задних сидений и даже форсунок стеклоомывателя. Такие опции не всегда предлагаются даже в автомобилях более высокого класса

Таким образом, Kia Rio– отличный выбор для тех, кто хочет получить привлекательный внешне, надежный, удобный и современный седан за небольшие деньги. Он превосходно подойдет как молодым людям, жаждущим приключений, так и семьям с детьми.