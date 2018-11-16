Тюнинг-ателье Damd превратило Suzuki Jimny в «Гелик» и «Дефендер»

Новое поколение Suzuki Jimny получило внешность, в которой многие видят Land Rover Defender или Mercedes-Benz G-класса.

Тюнеры решили очередной раз продемонстрировать, как японский маленький внедорожник похож на вышеуказанные модели и для этого для Jimny был разработан тюнинг-кит.

Обвесы создавало японское ателье DAMD, специалисты которого выпустили сразу два пакета, где один Jimny превращает в Defender, а второй в «Гелендваген».

В комплект входит новый капот, передние крылья, оптика и бампер. Также были созданы расширители колесных арок и чехол для запасного колеса. Колесные диски тоже добавили, причем они сразу идут с внедорожными шинами.

Поставки тюнинг-кита начнутся только в 2019 году. Он будет доступен только на японском рынке.

Напомним, на российском рынке новое поколение Suzuki Jimny поступит в продажу в марте следующего года.

Он будет предлагаться с 1,5-литровым мотором мощностью 102 л.с. Модель будет доступна исключительно с полным приводом и механической трансмиссией, автоматическая коробка будет доступна в качестве опции.