FAW превратила Toyota Crown в премиальный внедорожник Hongqi HS7

Китайская компания в рамках автосалона в Гуанчжоу представила новый премиальный внедорожник, который получил название Hongqi HS7.

О новинке уже сообщалось неоднократно и в Сети часто появлялись шпионские фото. В основе автомобиля располагается платформа, которая использовалась в седане Hongqi H7, а это тележка старой Toyota Crown. На рынок HS7 выйдет в 5- и 7-местной модификациях, а его длина составляет 5 095 мм при колесной базе 2 970 мм.

Моторная гамма будет представлена трёхлитровым шестицилиндровым двигателем, мощность которого составляет 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссий будет выступать восьмискоростной «автомат», который будет передавать крутящий момент на все колеса. Уже с базовой комплектации автомобиль будет полноприводным.

Официальные продажи Hongqi HS7 стартуют в начале 2019 года по предварительной цене 280 тысяч юаней минимум или около 2,7 млн рублей.