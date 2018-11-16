Специалисты решили выяснить, какие кроссоверы наиболее часто можно встретить на дорогах столицы. Отмечается, что по состоянию на 1 июля этого года в Москве числится 1,21 млн автомобилей, относящихся к сегменту кроссоверов и внедорожников. Доля таких машин в автопарке составила 32,4%.

Nissan X-Trail возглавил ТОП-10 самых распространенных SUV в Москве, автопарк которого составил 49,9 тыс. экземпляров. Еще одна модель марки Nissan оказалась на второй строчке.

Это кроссовер Qashqai, которого зарегистрировано в Москве в количестве 43,4 тыс. штук. На третьей строчке опубликованного ТОП-10 расположился кроссовер «Тойота РАВ-4» с результатом 41,1 тыс. ед. Mitsubishi Outlander оказался на четвертом месте, а Volkswagen Tiguan занимает пятую строчку.

Автопарк этих моделей составили 37,1 тыс. и 35,6 тыс. штук соответственно. Российский внедорожник Лада 4х4 стал шестым в списке с показателей 30,8 тыс. ед. Седьмое место оказалось за «Рено Дастер» — 29,4 тыс. шт.

В десятку ТОПа также вошли: Suzuki Vitara/Grand Vitara (28 тыс. ед.), Honda CR-V (26,5 тыс. ед.) и KIA Sorento (21,8 тыс. ед.).