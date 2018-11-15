На производственной площадке «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство новой модели, о чем сообщили в пресс-службе завода.

На заводе «Автотор» начали выпускать спортивный седан Genesis G70, который будет предлагаться в пяти комплектациях.

Напомним, что первый седан премиальной марки встал на конвейер предприятия еще в октябре 2016 года. Уже январе прошлого года на конвейер встал и Genesis G80, а в начале лета начался выпуск G80 Sport.

Таким образом, спортивный седан Genesis G70 становится уже четвертым автомобилем марки, сборка которого осуществляется на «Автоторе».

На рынок российской сборки спортседан поступит в таких комплектациях: Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme.

Линейка двигателей представлена двухлитровым силовым агрегатом, который выдает 197 и 247 лошадиных сил мощности. В паре с двигателем будет работать восьмискоростной автомат.

Все комплектации автомобиля будут предлагаться с полным приводом HTRAC, а также для седана будет доступен пакет безопасности Genesis Active Safety Control.