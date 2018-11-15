«КамАЗ» рассказал о первом российском премиальном грузовике

Представитель компании КАМАЗ рассказал про главные особенности нового магистрального тягача КамАЗ-54901.
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Ролик был опубликован на официальном канале ПАО КАМАЗ и в нем раскрыли практически все про новый грузовик, который создавался с учетом требований перевозчиков.
На КамАЗ-54901 установлена кабина, дизайн которой полностью оригинальный, а вот каркас позаимствован у Mercedes Benz Actros.
Тягач получил новый двигатель Р6, и как было отмечено, его межсервисный интервал составляет 150 тысяч км. Ресурс мотора 1,2 млн км.
Мощность данного силового агрегата составляет от 380 до 550 л.с. в зависимости от модификации.
Трансмиссия в автомобиле 12-ступенчатая автоматическая ZF Traxon. Стоит отметить, что уже сейчас уровень локализации КамАЗ-54901 составляет 80-85%, но в дальнейшем этот показатель увеличат. Серийное производство магистрального тягача начнется в 2019 году.