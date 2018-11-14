Не6мецкий автопроизводитель решил расширить возможности своих автомобилей и связать их с работой голосового помощника Siri.
В Volkswagen позволили Siri разблокировать свои автомобили
14.11.2018 18:08
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Для этого специалисты компании разработали систему, в котором Siri будет работать с фирменным приложением автомобильной компании — Car-Net.
Таким образом, пользователи смартфонов «яблочной» компании смогут установить фирменное приложение Volkswagen и с помощью голосового помощника управлять автомобилем.
В частности, Siri можно попросить разблокировать автомобиль, поставить его на сигнализацию, проверить запас топлива, заряд батарей и другое, пишет издание «Астера».
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