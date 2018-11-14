Новый внедорожник Mitsubishi Pajero построят на платформе Nissan

Для автомобиля начали разрабатывать преемника, который появится ориентировочно в 2020 года.

Как оказалось, разработкой нового поколения автомобиля компания займется совместно с Nissan, а на основе одного из автомобилей этой компании и построят новый Mitsubishi Pajero.

Пока окончательного решения по платформе не принято. Одним из вариантов становится использование основы от будущего Nissan Pathfinder, а другим – платформа Nissan Patrol. Другие подробности о внедорожнике пока неизвестны.