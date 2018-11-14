Представители компании Mitsubishi поделились некоторыми подробностями о новом внедорожнике Pajero.
Новый внедорожник Mitsubishi Pajero построят на платформе Nissan
14.11.2018 18:01
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Для автомобиля начали разрабатывать преемника, который появится ориентировочно в 2020 года.
Как оказалось, разработкой нового поколения автомобиля компания займется совместно с Nissan, а на основе одного из автомобилей этой компании и построят новый Mitsubishi Pajero.
Пока окончательного решения по платформе не принято. Одним из вариантов становится использование основы от будущего Nissan Pathfinder, а другим – платформа Nissan Patrol. Другие подробности о внедорожнике пока неизвестны.
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