Лифтбек Mercedes-AMG GT в России оценили в 6,4 млн рублей

Российский офис Mercedes-Benz озвучил стоимость Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, который в дилерских центрах марки будет стоить от 6,4 млн руб.

До российского рынка Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe добрался в четырех версиях. Базовой будет GT 43. Под ее капотом устанавливают 3,0-литровый турбомотор мощностью 367 л.с. и 22-сильный электрический двигатель. В паре с гибридной силовой установкой работает 9-ступенчатая трансмиссия.

Более дорогая версия — GT 53 уже оснащена 435-сильной установкой. Цена такой комплектации составит от 7,4 млн руб. Версии GT 63 и GT 63 S оцениваются от 9,4 млн 10,7 млн рублей соответственно.