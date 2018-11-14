Новые Volkswagen Polo, Arteon и Tiguan приедут на рынок РФ в 2019 году

В российском офисе немецкой компании рассказали о новинках, которые стоит ожидать на рынке в следующем году.

Так, стало известно, что на рынок РФ приедут модели Volkswagen Polo, Arteon и Tiguan, а случится это в 2019 году в рамках проекта по обновлению модельного ряда в стране.

То есть уже в 2019 году стартуют «живые» продажи лифтбека Arteon и новых версий автомобилей Polo и Tiguan.

Новый седан дебютировал в начале прошлого года на автосалоне в Женеве, а практически сразу после презентации он поступил в продажу в Германии.

Что касается новых версий моделей Polo и Tiguan, то подробности об них пока не раскрывают.