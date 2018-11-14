Компания «АВТОВАЗ» на тесты вывела Lada Xray Cross с роботизированной трансмиссией. Машину тестирую в Сочи и уже есть первый снимок этой модели.
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
14.11.2018 04:33
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На портале ladaxray.net. появилась фотография нового кроссовера с АМТ, но без шайбы селектора Lada Ride Select. Пока неизвестно будет ли Lada Ride Select предлагаться в серийной версии кроссовера с «роботом».
Известно, что Lada Xray Cross получит модернизированную роботизированную трансмиссию, для которой появится зимний и ползущий режимы. Коробка будет сочетаться только с 1,8-литровым 122-сильным мотором.
В обновлённой АМТ автопроизводитель изменил передаточные отношения второй ступени и главной пары, причем эти изменения будут доступны во всех моделях семейства Xray.
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