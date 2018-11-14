В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»

Компания «АВТОВАЗ» на тесты вывела Lada Xray Cross с роботизированной трансмиссией. Машину тестирую в Сочи и уже есть первый снимок этой модели.

На портале ladaxray.net. появилась фотография нового кроссовера с АМТ, но без шайбы селектора Lada Ride Select. Пока неизвестно будет ли Lada Ride Select предлагаться в серийной версии кроссовера с «роботом».



Известно, что Lada Xray Cross получит модернизированную роботизированную трансмиссию, для которой появится зимний и ползущий режимы. Коробка будет сочетаться только с 1,8-литровым 122-сильным мотором.

В обновлённой АМТ автопроизводитель изменил передаточные отношения второй ступени и главной пары, причем эти изменения будут доступны во всех моделях семейства Xray.