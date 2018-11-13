Седан Mercedes-Benz A-Class оценили в России в 1 810 000 рублей

Официально автопроизводитель пока не анонсировал продажи самой доступной «четырехдверки» в модельном ряду компании, но уже известно, что она будет предлагаться в четырех вариантах, но с одном мотором.

Исходя из данных конфигуратора, седан будет доступен с 1,3 литровым двигателем мощностью 150 л.с.. При этом этот двигатель в Европе на этом же седане выдает 163 л.с.

Трансмиссия у премиальной модели будет роботизированная 7G-DCT или шестискоростная механика. Базовую версию седана Mercedes-Benz А-Class с роботом оценили в 1,8 млн рублей, а с механикой ценник составит 1 759 000 рублей.

Напомним, длина Mercedes-Benz A-Class составляет 4 549 мм, а ширина и высота – 1 796 и 1446 мм. Расстояние между осями будет 2 729 мм.

Заявленный объём багажного отделения составляет 420 литров. В салоне оформление идентично одноименному хэтчбеку и выполнено в стилистике E-Class и S-Class.

В Европе моторная гамма седана представлена турбированным дизельным 1,5-литровым двигателем с отдачей 116 л.с. и бензиновым мотором с турбиной объёмом 1,3 литра и мощностью 163 л.с.