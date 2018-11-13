Nissan начал производство нового поколения седана Nissan Altima

Новый Nissan Altima позиционируется как автомобиль 2019 модельного года, а его предшественник на китайском рынке предлагался под названием Teana.

Сегодня производитель сообщил, что на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае запустили полноценное производство автомобиля и первый экземпляр уже сошел с конвейера.

Новая японская модель внешне имеет мало чего общего с Teana. В ней полностью новый «передок» и корма, также была полностью изменена передняя консоль.

В Nissan Altima передняя часть автомобиля уже выполнена в новом фирменном стиле компании, где большая радиаторная решетка, узкая оптика и большие блоки для противотуманных фар.

В салоне седана полностью новая панель с сенсорным экраном мультимедийной системы.

Известно, что размеры новинки составляют: длина — 4 901 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 447 мм. Размер колесной базы — 2 825 мм. Моторная гамма нового поколения седана Nissan Altima представлена двумя двухлитровыми агрегатами с отдачей 159 и 252 л.с.

В паре с двигателями работает только вариатор, который передает крутящий момент только на переднюю ось.

В списке оборудования автомобиля будет ряд современных систем и помощников водителю. Официальная премьера седана состоится 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи запланированы на декабрь.