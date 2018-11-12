Subaru подняла цены на модели Subaru Legacy, XV и Outback в РФ

Российский офис японской марки переписал ценник на Legacy, XV и Outback. Эти модели теперь стоят на 20 тысяч дороже.

В ноябре три модели марки Subaru подорожали на двадцать тысяч рублей, а теперь Subaru Legacy предлагается по цене от 2 149 000 за базовую версию и 2 299 900 рублей за максимальную. В целом автопроизводитель в РФ предлагает две комплектации Legacy.

Как сообщает портал «ГазетаDAILY» со ссылкой на специалистов «Цена Авто», кроссовер Subaru XV сейчас можно купить по цене от 1 659 000 рублей за базовую комплектации и 2 129 900 рублей за максимальную.

Универсал повышенной проходимости Outback в дилерских центрах доступен от 2 559 000 до 3 409 900 рублей.

В октябре Subaru тоже поднимала цены на свой автомобили и тогда повышение было в пределах от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.