Составлен ТОП-10 самых популярных японских авто с пробегом на рынке РФ

Российские аналитики, проанализировав данные по продажам подержанных автомобилей японского происхождения, подготовили рейтинг самых востребованных из них.

Как сообщает агентство «Автостат», по итогам первых трех кварталов года на вторичном рынке РФ было реализовано 1 111 200 японских автомобиля.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на три процента больше.

Чаще всего на рынке подержанных автомобилей россияне выбирают модель «Тойота Королла», которая возглавила ТОП-10 самых популярных японских авто с пробегом на рынке РФ с результатом 77,5 тыс. проданных штук, а это на 2% больше.

«Тойота Камри» стала второй с показателем 58,8 тыс. проданных экземпляров с пробегом, что на 7% лучше. В тройке лидеров располагается Mitsubishi Lancer.

Его объёмы продаж на вторичном рынке составили 39,5 тыс. штук, а это на 1% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Кроссовер «Тойота РАВ-4» стал четвертым. Его результат — 30,4 тыс. шт.; +8%.

Следующие три места в ТОП-10 оказались за тремя моделями авто марки Nissan: Almera (29,5 тыс. ед.; +7%), Qashqai (25 тыс. ед.; +15%) и X-Trail (24,8 тыс. ед.; +12%).

Далее в списке оказались: Mazda3 (24,7 тыс. ед.; +1%), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс. ед.; +15%) и Honda CR-V (20,6 тыс. ед.; +1%).