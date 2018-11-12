Российские аналитики, проанализировав данные по продажам подержанных автомобилей японского происхождения, подготовили рейтинг самых востребованных из них.
Составлен ТОП-10 самых популярных японских авто с пробегом на рынке РФ
Как сообщает агентство «Автостат», по итогам первых трех кварталов года на вторичном рынке РФ было реализовано 1 111 200 японских автомобиля.
Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на три процента больше.
Чаще всего на рынке подержанных автомобилей россияне выбирают модель «Тойота Королла», которая возглавила ТОП-10 самых популярных японских авто с пробегом на рынке РФ с результатом 77,5 тыс. проданных штук, а это на 2% больше.
«Тойота Камри» стала второй с показателем 58,8 тыс. проданных экземпляров с пробегом, что на 7% лучше. В тройке лидеров располагается Mitsubishi Lancer.
Его объёмы продаж на вторичном рынке составили 39,5 тыс. штук, а это на 1% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Кроссовер «Тойота РАВ-4» стал четвертым. Его результат — 30,4 тыс. шт.; +8%.
Следующие три места в ТОП-10 оказались за тремя моделями авто марки Nissan: Almera (29,5 тыс. ед.; +7%), Qashqai (25 тыс. ед.; +15%) и X-Trail (24,8 тыс. ед.; +12%).
Далее в списке оказались: Mazda3 (24,7 тыс. ед.; +1%), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс. ед.; +15%) и Honda CR-V (20,6 тыс. ед.; +1%).
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