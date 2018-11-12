Российский офис компании Ford снова переписал цены на несколько своих моделей, представленных на рынке.

О повышении цен сообщают эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

На этот раз изменение цен затронуло хэтчбек и седаны Fiesta, минивэн Tourneo Custom, а также кроссоверы EcoSport и Explorer.

Ford в России подняла цены четырех моделей на 4-80 тыс. рублей. Седан Fiesta стал дороже на 9 тыс. рублей и теперь его стоимость варьируется от 858 000 до 1 043 000 рублей. Хэтчбек предлагается для покупки по цене от 848 000 до 1 033 000 рублей.

Начальная стоимость Explorer в ноябре стала больше на 80 тысяч рублей и составляет 2 719 000 рублей. Самая дорогая комплектация подорожала на 20 тысяч рублей до 3 317 000 рублей.

Модель EcoSport на российском рынке подорожала от 4 до 12 тысяч рублей, что зависит от комплектации и поколения автомобиля. Все комплектации предлагаются по цене на 22 тыс. рублей больше.