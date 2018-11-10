В Jeep случайно рассекретили название будущего пикапа

Шпионские фото новинки уже неоднократно появлялись в Сети, также представители компании анонсировали ранее работу над новым пикапом.

Изначально сообщалось, что новый пикап получит название Scrambler, однако это оказалось не так.

На форуме JeepScramblerForum.com случайно опубликовали сообщение, в котором упоминается название будущей новинки.

Сообщение через короткое время было удалено, однако новость подхватил ряд СМИ. Так, стало известно, что новый пикап получит название Gladiator.

Как уже сообщалось ранее, основной для пикапа станет платформа нового Wrangler 2018. Для Jeep Scrambler будет доступна мягкая крыша, которую можно будет опустить или полностью снять.

Правда такой верх будет доступен в качестве опции, а сама модель превратится в кабриолет и будет выделяться в сегменте.

Всего же для автомобиля будет доступно три варианта крыши. Помимо мягкой, предложат жесткий трехсекционный верх выкрашенный в черный или цвет кузова. О технических характеристиках автомобиля пока не сообщается.