Volkswagen работает над бюджетным электрическим SUV

Недавно стало известно, что в модельной линейке немецкой компании будут присутствовать электромобили, которые предложат по цене массовых моделей.

Сборка электрокаров будет осуществляться как минимум на трех заводах в разных странах. Теперь же производитель рассказал об одном из самых доступных электромобилей.

Первый кроссовер, который уже скоро появится на рынке создавался на платформе MEB и носит название I.D.Crozz.

При этом позже компания выпустит и новый недорогой кроссовер, название которого на данный момент неизвестно.

Сообщается, что это будет субкомпактный кроссовер, стоимость которого составит около 18 тысяч долларов или 1,22 млн рублей. Предварительными сроками выхода этой новинки называют 2022 год.