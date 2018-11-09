McLaren показала прототип флагманского суперкара Speedtail

В McLaren сообщили, что начали тестировать свой новый суперкар, который получит гибридную силовую установку и будет выпущен ограниченным тиражом.

Новинка носит название Speedtail и сегодня компания показала ее тестовый прототип. Испытания модели будут проводить на протяжении года, после чего суперкар отправят в серию.

Первый экземпляр автомобиля назвали Albert в честь прототипа McLaren F1. В новом Speedtail, как отметили в компании, установлена особая гибридная установка.

Ее в дальнейшем начнут использовать в гиперкарах McLaren. В основе установки будет 4,0-литровый двигатель с 8 цилиндрами, а работать с ним будет два электродвигателя.

Мощность установки составит 1050 л.с., а крутящий момент будет передаваться на задние колеса.

Ускорение новой модели до первой сотни будет осуществляться за 2,7 секунды, а максимальная скорость составит 403 км/ч. Тираж нового Speedtail будет ограничен 106 экземплярами, которые уже все распроданы.