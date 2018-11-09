Компания BMW раскрыла информацию о новом BMW M8

Представители немецкой марки раскрыли некоторые подробности о новом BMW M8, сообщив и предварительные сроки их выхода на рынок.

Согласно официальным данным новый BMW M8 будет представлен в кузове купе, кабриолета и четырехдверного купе. Все модели получат 4,4-литровый двигатель с 8 цилиндрами.

Мощность силовой установки составит 600 лошадиных сил, а работать она будет в паре с восьмискоростным автоматом и фирменной полноприводной системой xDrive.

У автомобиля будет адаптивная подвеска, усиленные тормоза, в том числе и карбон-керамические, которые предложат опционально. В М-версиях будет доработанная подвеска и ходовая часть.

Сначала на рынке появится BMW M8 Coupe, который планируют вывести в течении 2019 года. Позднее выйдут и появятся BMW M8 Convertible и BMW M8 Gran Coupe.