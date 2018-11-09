На заводе Mercedes-Benz началась пусконаладка

Российский завод Daimler готовится к запуску и сейчас на нем проводят пусконаладочные работы.

Строительство завода Mercedes в Солнечногорском районе Московской области началось летом 2017 года, а сейчас готова котельная, которая уже отапливает помещения.

Также ведется монтаж оборудования в аварийной электростанции и уже готовы цеха сварки и окраски кузовов.

Как удалось узнать «Авторевю», пусконаладочные работы проводят в цехах сварки и окраски кузовов, и их еще будут вести несколько месяцев. Официально завод начнет работать в марте 2019 года.

На новом предприятии Daimler будет работать 1000 человек, а в перспективе штат могут расширить до 1,5 тыс. человек.

Напомним, на новом заводе будут собирать автомобили Е-класса, а также модели ML и GL.

Мощность предприятия составит около 25 тыс. автомобилей в год. Общая стоимость проекта составляет 15 млрд рублей.