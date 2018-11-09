Компания Citroen представила два новых минивэна для России

Российский офис компании Citroen назвал цены на новые минивэны C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer. Эти модели пришли на смену линейки C4 Picasso. В РФ они будут предлагаться в трех комплектациях — Live, Feel и Shine.

В дилерских центрах Citroen C4 SpaceTourer будет стоить от 1 907 000 рублей, а версия Grand C4 SpaceTourer — от 1 907 000. Все модификации моделей оснащаются бензиновым 150-сильным мотором, в паре с которым работает шестиступенчатый «автомат».

Для Grand C4 SpaceTourer еще предусмотрели дизельный 115-сильный мотор с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Уже в базовой версии новинок автопроизводитель устанавливает круиз-контроль, мультимедийную систему, систему мониторинга усталости водителя и подогрев передних сидений.

В более дорогих комплектациях уже появится парктроник, цифровая панель приборов и мультимедийный комплекс с навигационной системой и поддержкой Apple CarPlay.

Топовые версии получат систему распознавания дорожных знаков, камеру заднего вида и систему экстренного торможения. Такая комплектация обойдётся от 2 187 000 рублей.