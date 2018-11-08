Volkswagen Golf для России получил новые опции

Volkswagen в сентябре вернула на российский рынок хэтчбек Golf и эта модель несмотря на свою стоимость оказалась очень популярной.

С сентября российские дилеры марки реализовали 177 ед. Volkswagen Golf. Теперь немецкая компания расширяет комплектацию R-Line. Для нее в качестве опции станет доступны система управления дальним светом, светодиодные задние фонари с динамическим указателем поворота, а также цифровая панель приборов.

Еще клиент может заказать водительское кресло с регулировкой в 14 направлениях и функцией массажа. В РФ Volkswagen Golf предлагается с моторами мощностью 125 или 150 л.с.

Доступно четыре комплектации: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Базовая версия стоит от 1, 5 млн рублей, а самая дорогая комплектация 1,7 млн рублей.