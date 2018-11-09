АвтоВАЗ завершил продажи моделей Priora, Kalina и первой Granta

Как оказалось, компания прекратила продажи данных моделей и сейчас клиентам доступны только новые модели.

Напомним, Priora не производится уже с июля. Ее сняли с производства из-за низкого спроса, а одновременно с этим с линии сняли Kalina и Granta первого поколения.

Сейчас в дилерских центрах Lada предлагают новое семейство LADA Granta, которое теперь выпускается в четырех типах кузова – седан, лифтбек, хэтчбек и универсал.

Показ всех этих моделей прошел на Московском автосалоне в конце августа. Стоит отметить, что в сентябре продажи новых Granta составили 7 965 ед., а в октябре они достигли показателя 9 537 ед.