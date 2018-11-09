С официального сайта компании АВТОВАЗ убрали модели LADA Priora, Kalina и Granta первой генерации.
АвтоВАЗ завершил продажи моделей Priora, Kalina и первой Granta
09.11.2018 02:00
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Как оказалось, компания прекратила продажи данных моделей и сейчас клиентам доступны только новые модели.
Напомним, Priora не производится уже с июля. Ее сняли с производства из-за низкого спроса, а одновременно с этим с линии сняли Kalina и Granta первого поколения.
Сейчас в дилерских центрах Lada предлагают новое семейство LADA Granta, которое теперь выпускается в четырех типах кузова – седан, лифтбек, хэтчбек и универсал.
Показ всех этих моделей прошел на Московском автосалоне в конце августа. Стоит отметить, что в сентябре продажи новых Granta составили 7 965 ед., а в октябре они достигли показателя 9 537 ед.
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