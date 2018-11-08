Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам октября

Рейтинг самых востребованных кроссоверов был назван на основании продаж автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Ожидаемо на первом месте располагается Hyundai Creta. Его объёмы продаж хоть и снизились на 9%, но это не помешало модели удержать лидерство.

Показатель продаж кроссовера составил 5 856 штук. На втором месте оказался кроссовер «Рено Дастер» с результатом 3 877 экземпляров, что на 4% меньше. В тройке лидеров оказался немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan.

Его продажи составили 3 309 единиц, а это на 24% больше. Отечественный внедорожник LADA 4×4 расположился на четвертом месте. Россияне в октябре приобрели 3 221 внедорожник, а это на 12% лучше прошлогоднего результата.

В первой пятерке расположился Renault Kaptur с показателем 2 832 проданных экземпляра, что на 2% больше. В первой десятке самых продаваемых кроссоверов оказались: Chevrolet Niva (2741 ед., -8%), Hyundai Tucson (2349 ед., +68%), Mitsubishi Outlander (2278 ед., +23%), Skoda Kodiaq (2233 ед., рост в 7,9 раза) и Nissan Qashqai (2228 ед., +49).