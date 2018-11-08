Сегодня премиальный бренд Genesis опубликовал тизерные изображения, анонсируя скорый выход на рынок обновленной версии своего флагманского седана Genesis G90.
Genesis показал обновленную версию седана Genesis G90
08.11.2018 19:33
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Дебют обновленного седана состоится в середине этого месяца и будет проходить в Южной Корее. В отличие от предшественника модель получит новую оптику, решетка радиатора, а также бамперы.
Предполагается, что некоторые дизайнерские решения у Genesis G90 будет позаимствованы от Kia K900/Quoris нового поколения.
В салоне появится полностью цифровая панель приборов, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном, а также появится «умная» система подсветки.
Изменений в моторной гамме не ожидается.
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