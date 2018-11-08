Тюнинг-ателье Ares Design готовит родстер на базе Tesla Model S

В тюнинг-ателье Ares Design анонсировали новый проект, в рамках которого планируется превратить лифтбек Tesla Model S в родстер.

Напомним, что основателем ателье является экс-глава компании Lotus. Анонс новинки сопровождался публикацией тизерного изображения.

Отличаться родстер будет не только отсутствием задних дверей и второго ряда сидений, но и оформлением салона и измененными элементами во внешности.

Другие подробности о проекте пока не раскрывают. Стоит отметить, что в топовой версии Tesla Model S на передней оси установлен электромотор с отдачей 224 л.с. и 476-сильный на задней оси.

Ускорение автомобиля осуществляется за 2,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.