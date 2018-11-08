Когда компания BMW официально представила компактный седан 1-Series, она уточнила, что этот автомобиль создавался и будет предлагаться только на китайском рынке.
На тестах замечен прототип седана BMW 1-Series для Европы
08.11.2018 18:59
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Но похоже руководство BMW изменило планы и автомобиль появится на европейском рынке, где будет конкурировать с такими моделями как Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.
Прототип седана BMW 1-Series был замечен на европейских дорогах. В частности, автомобиль заметили на улицах Мюнхена.
По информации местных СМИ, замеченный прототип это европейская версия седана. Впрочем, существенных отличий во внешности от китайской версии нет.
Предполагается, что производитель представит BMW 1-Series для Европы до конца этого года.
Компактный BMW 1-Series Sedan все же выбрался за пределы Китая
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