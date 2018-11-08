отзыв об авто

Поиск

На тестах замечен прототип седана BMW 1-Series для Европы

Новости
08.11.2018 18:59
26 0

Когда компания BMW официально представила компактный седан 1-Series, она уточнила, что этот автомобиль создавался и будет предлагаться только на китайском рынке.

Но похоже руководство BMW изменило планы и автомобиль появится на европейском рынке, где будет конкурировать с такими моделями как Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.

Прототип седана BMW 1-Series был замечен на европейских дорогах. В частности, автомобиль заметили на улицах Мюнхена.

По информации местных СМИ, замеченный прототип это европейская версия седана. Впрочем, существенных отличий во внешности от китайской версии нет.

Предполагается, что производитель представит BMW 1-Series для Европы до конца этого года.

Компактный BMW 1-Series Sedan все же выбрался за пределы Китая

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿