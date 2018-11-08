В Aston Martin назвали сроки выпуска первого кроссовера

Специалисты компании Aston Martin работают над первым кроссовером марки. Он получит название Varekai и на рынок поступит под брендом Lagonda.

Новинку позиционируют как конкурента таким моделям как Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и других, а сегодня производитель озвучил сроки ее выпуска.

Согласно опубликованным данным, первый кроссовер Aston Martin отправится в тестовое производство в четвертом квартале будущего года, а полноценный выпуск автомобиля будет налажен в начале 2020 года.

Производство будет осуществляться на предприятии компании в Сейнт Атане, Уэльс. Это новый завод марки, где будет работать не менее 700 сотрудников.

В дальнейшем на этом предприятии организуют производство электрокаров и других новинок от бренда Lagonda.

Как сообщили представители компании, первый кроссовер Aston Martin получит только бензиновые моторы.

Так, моторная гамма будет представлена 12-цилиндровым турбированным двигателем, который разработала Aston Martin и битурбированным мотором от Mercedes-AMG.