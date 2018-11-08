Changan показал интерьер нового купе-кроссовера Changan CS85

Уже в конце ноября новинка станет доступна для покупки на рынке Китая, а его официальная презентация состоится на следующей неделе.

Сегодня китайский производитель опубликовал фото салона нового купе-кроссовера Changan CS85, при этом экстерьер новинки был рассекречен еще в конце лета, когда компания частично раскрыла характеристики. Новый автомобиль позиционируют как конкурента Mercedes GLC Coupe и BMW X4.

В салоне купеобразного кроссовера будут отличия от соплатформенника CS75. В частности, у модели будет иная панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, а еще предложат спортивные сидения.

Отделка будет перфорированной кожей с черными вставками. Также китайские СМИ сообщи и предварительную стоимость кроссовера, которая будет варьироваться в пределах от 120 до 199 тысяч юаней, а это около 1,15-1,90 млн рублей.