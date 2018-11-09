В Калуге выпустили юбилейный 500 000-ый седан Volkswagen Polo

Седан Volkswagen Polo выпускают на предприятии в Калуге с июня 2010 года и недавно с конвейера завода сошел юбилейный 500 000-ый экземпляр.

Юбилейным стал автомобиль в комплектации Drive с 1,6-литровым двигателем, мощность которого работая в паре с шестискоростным автоматом, составляет 110 лошадиных сил.

Стоимость такой комплектации составляет 729 900 рублей минимум. Как сообщили в пресс-службе компании, юбилейный экземпляр будет передан оператору каршеринга «Делимобиль».

Стоит отметить, что Volkswagen Polo остается одним из самых популярных автомобилей марки на российском рынке. В этом году модель разошлась тиражом в количестве 48 272 штук, что на 27% больше.