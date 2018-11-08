Эксперт прокомментировал рост продаж новых автомобилей в РФ в октябре

Накануне 7 ноября АЕБ опубликовала статистику по продажам новых автомобилей по итогам октября этого года.

В прошлом месяце объёмы продаж на рынке РФ составили 160 425 авто, что на 8.2% больше чем годом ранее.

Рост продаж наблюдается и за период с начала года, когда продажи составили 1 457 857 машин, что на 14,1% больше.

Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян в общении с журналистами «ПолитЭксперта» прокомментировал рост продаж в октябре.

По словам эксперта в октябре рынок продолжил свой рост, но замедлил темпы в сравнении с сентябрем. Это объясняется тем, что в прошлом году в этот период пришелся пик роста продаж.

К тому же специалисты уверен, что положительная динамика продаж новых авто наблюдается и в связи с грядущим ростом НДС с 1 января.

Предполагается, что пик продаж состоится в декабре. Кроме этого, Авакян считает, что в будущем году темпы роста рынка существенно замедляться.

Опять же причиной станет повышение ставки НДС, а также то, что государство ослабит поддержку автопрома.