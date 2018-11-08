Oushan представила новый минивэн Cosmos с задатками роскоши‍

Oushan является подразделением известной китайской автомобильной марки Changan и ранее они в основном выпускали коммерческие модели. Позже ее материнская компания решила переквалифицировать в производителя доступных роскошных авто для китайского рынка.

Первой такой моделью стал кроссовер Changan COS1, а теперь бренд Oushan представил минивэн Oushan Cosmos, который на китайском рынке будет конкурировать с такими автомобилями как Kia Carnival или Honda Odyssey.



Длина Cosmos составляет 4810 мм. В этом автомобиле установили три ряда сидений, причем второй получил кресла с большим количеством регулировок и собственными подлокотниками.

В третьем ряду установили диван на трех пассажиров. В качестве отделочных материалов для минивэна использовали кожу, которой обшили не только кресла, но также и элементы на центральной панели и дверях.

Для задних пассажиров в машине установили отдельный климат-контроль, а на центральной консоли разместили 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

В целом новинка получила большое количество опций, среди которых камера заднего вида, стеклянная крыша и автопарковщик.

Под капотом китайского минивэна устанавливается 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., его можно встретить также и на других автомобилях марки Changan.

Трансмиссия будет предлагаться 6-ступенчатая механическая или семиступенчатая роботизированная. Привод у Cosmos будет только передний. В продажу новинка поступит до конца года по ориентировочной цене 15 тыс. долларов.