BMW начала серийное производство нового кабриолета 8-Series‍

Сегодня в BMW сообщили, что на заводе в Дингольфинге стартовала серийная сборка кабриолета 8-Series. На конвейере оказались две версии автомобиля- 840d и M850i xDrive.

В первом случае под капотом устанавливается 320-сильный дизельный двигатель объёмом три литра, а во второй версии предложат твин-турбо двигатель мощностью 530 л.с.

На российском рынке модель появится в марте будущего года, а ее премьерный показ состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.