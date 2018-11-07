Второго ноября немецкая марка провела презентацию нового кабриолета, а также в этот же день были и озвучены российские цены.
BMW начала серийное производство нового кабриолета 8-Series
07.11.2018 19:58
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Сегодня в BMW сообщили, что на заводе в Дингольфинге стартовала серийная сборка кабриолета 8-Series. На конвейере оказались две версии автомобиля- 840d и M850i xDrive.
В первом случае под капотом устанавливается 320-сильный дизельный двигатель объёмом три литра, а во второй версии предложат твин-турбо двигатель мощностью 530 л.с.
На российском рынке модель появится в марте будущего года, а ее премьерный показ состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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