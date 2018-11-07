Российский автогигант в этом году наращивает свои продажи, а рост обусловлен не только восстановлением российского рынка в целом, но и выходом новинок.

В семействе «Весты» в этом году произошло пополнение и теперь эта модель является самой востребованной на рынке по итогам октября.

К тому же она претендует и на звание самого популярного в 2018 году. Объёмы продаж этой модели составили в октябре 10 668 штук, а это на 61% больше. В целом «АвтоВАЗ» в октябре увеличил продажи автомобилей LADA на 11,8% до 32 005 реализованных единиц.

Положительная динамика в 16,5% наблюдается по итогам продаж за период январь-октябрь 2018 года, когда в России было продано 291 134 автомобиля. Доля «АвтоВАЗа» составила 20%, тогда как годом ранее показатель был 19,6%.

В октябре продажи выросли не только Весты, но и Гранты, которая разошлась тиражом в количестве 10 269 штук, что на 25% больше. Эта модель стала второй самой продаваемой в России. Также в отчетный период россияне приобрели 3 669 универсалов и 991 фургон Largus.

Внедорожник LADA 4×4 был продан в количестве 3 221 ед., что на 12% больше, а объёмы продаж LADA XRAY составили 2 714 экземпляров, что на 12% меньше.