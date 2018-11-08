Lada Vesta в октябре стала самым продаваемым автомобилем на рынке РФ

Отечественная модель претендует на звание самого продаваемого автомобиля в России по итогам 2018 года. В прошлом месяце Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в РФ с приростом продаж в 61%.

Россияне в октябре приобрели 10 668 Вест. Второй результат оказался за Ладой Грантой, которая разошлась тиражом в количестве 10 269 штук, а этот показатель стал больше на 25%.

Только в тройке лидеров расположился KIA Rio, популярность которого снижается. В прошлом месяце автомобиль был продан в количестве 7 899 экземпляров, что на 10 процентов хуже.

Снизились и объёмы продаж кроссовера Hyundai Creta. Он расположился на четвертом месте в списке самых востребованных в России с показателем 5 856 единиц, что на 9% меньше.

Седан Hyundai Solaris находится в пятерке лидеров с результатом 5 399 проданных штук, что лучше на 6%.

Во второй пятерке ТОП-10 оказались следующие модели: