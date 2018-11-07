Пикап Nissan Navara превратили в автомобиль для спасателей

Новую версию пикапа подготовили специалисты из Бразилии. На этом рынке пикап Navara известен под названием Frontier, а полное название спецверсии — Nissan Frontier Sentinel.

Пока этот автомобиль существует в виде концепта, а создавался он специально для служб спасения. Пикап оснастили внедорожными покрышками, шноркелем, а также системами хранения для снаряжения.

Nissan Frontier Sentinel получил синий цвет кузова с желтыми акцентами, которые символизируют электрическую цепь.

Еще в пикап установили два блока батарей, которые были позаимствованы от электромобиля Leaf, имеется складная платформа, предназначенная для запуска дронов, а еще есть розетки. О том, какой двигатель был установлен в пикап не сообщается.