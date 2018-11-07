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На заводе «Автотор» в Калининграде начали выпускать новый BMW X4‍

Новости
07.11.2018 18:36
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На российском заводе «Автотор» приступили к сборке второго поколения кроссовера BMW X4. Сейчас на предприятии собирают модели Х4 xDrive20d и Х4 xDrive30d, на которых устанавливаются дизельные моторы объёмом 2,0 и 3,0-литра соответственно.

В дальнейшем на конвейерной линии окажутся версии с бензиновыми ДВС – Х4 xDrive20i и Х4 xDrive30i.

Как отмечает пресс-служба BMW, все модификации кроссовера X4 оснащены подвеской M Sport, спортивным управлением и системой Performance Control.

Представители баварской компании уже проверили качество сборки модели на «Автоторе». Центральный офис BMW провел аудит на пилотной партии X4. Все автомобили оказались надлежащего качества в соответствии с установленными нормами.

Новый кроссовер BMW X4 официально представили в России‍

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