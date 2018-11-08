Hyundai представил роскошную версию кроссовера Hyundai Creta

В конце октября компания Hyundai официально анонсировала новую самую роскошную версию своего кроссовера. Тогда анонс сопровождался парой тизерных изображений, а сегодня производитель на автосалоне в Сан-Паулу официально раскрыл новинку.

Hyundai Creta для бразильского рынка получил роскошную модификацию, которая носит приставку к названию Diamond.

По-прежнему производитель не заявляет о возможности выхода кроссовера в новом исполнении за пределами Бразилии.

Для новинки сделали панорамную крышу, изменили передний и задний бамперы, установили колесные диски размером 19 дюймов, а также спойлер. Кузов выкрашен в цвет голубой металлик.

В салоне кроссовера предлагают отделку белой кожей, а также есть информационно-развлекательная система с несколькими экранами, которые располагаются в том числе и для задних пассажиров.

В движение Hyundai Creta Diamond будет приводится двухлитровым 156-сильным двигателем, который работает на бензине и этаноле, причем в последнем случае мощность мотора составляет 166 л.с.

Среди трансмиссий предлагается шестискоростной автомат. О стоимости новинки не сообщается, но учитывая, что она создавалась на базе комплектации Prestige, то ее стоимость будет не менее 103 900 реалов или 1,8 млн рублей.