7 ноября Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке по итогам октября.

В прошлом месяце россияне приобрели 160 425 новых машин. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых автомобилей в России в октябре выросли на 8,2%.

Положительная динамика продаж сохраняется и по итогам продаж за период сначала года, когда объем рынка составил 1 457 857 авто, что на 14,1% больше.

При этом в АЕБ прогнозируют, что в 2018 году российский рынок вырастет на 13% до 1,8 млн реализованных машин.

Говоря о лидерах рынка, то на первой строчке по-прежнему остается отечественный «АвтоВАЗ», который реализовал в октябре 32 005 машин LADA, а это на 12% больше.

Второй результат оказался за KIA, дилеры которой продали в России 21 002 авто, улучшим результат на 21%. В тройке лидеров располагается компания Hyundai.

Объёмы продаж автомобилей марки составили 15 820 штук, что на 1% больше.

В первой десятке самых востребованных марок на рынке РФ оказались: